"Dans un instant la suite de votre programme", voici sur quoi les téléspectateurs belges tombent lorsqu'ils tentent de regarder TF1 depuis 20h45.

Un problème de décodeur ? Un soucis chez TF1 ? Rien de tout ça ! TF1 diffuse en effet ce soir la demi-finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Bayern de Munich et a donc purement et simplement coupé la diffusion dans notre pays. TF1 a acheté les droits pour la diffusion de ce match pour la France, hors en Belgique c'est Proximus et RTL qui se partagent les droits. A la place TF1 diffuse des bandes-annonces pour ses programmes. La diffusion normale devrait reprendre aux alentours de 23h00.