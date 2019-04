"Avec l’arrivée précoce de Lou (la grande prématurée de Caroline Fontenoy, présentatrice du RTL Info 19 heures, NdlR) et le départ de Michel De Maegd au MR, on a dû repenser nos cartes pour le 26 mai, confesse Laurent Haulotte, directeur de l’information chez RTL-TVi. Si Michel est élu ou que sa présence est nécessaire en plateau, il n’est pas banni, il sera évidemment invité. Mais il ne reviendra pas comme journaliste." Selon lui, personne ne remplacera officiellement ni l’un ni l’autre pour le moment. "On savait déjà que l’on devait compter avec l’absence de Caroline lors de son congé de maternité. Son retour était prévu pour mi-septembre, il sera donc finalement peut-être un peu avant. On a la chance d’avoir une grande richesse de talents à RTL donc on est plus dans un mode de transition. À la rentrée, on reviendra avec quelque chose de plus clair lié aux nouveaux projets de certaines de nos éditions. Tout est en réflexion."

Avant de réfléchir cet été à la personnalité qui "incarnera le mieux le projet RTL Info", Laurent Haulotte fait donc tourner ses présentateurs comme Olivier Schoonejans, Julie Denayer, Simon François ou encore Alix Battard qui reprendra aussi les rênes de la fameuse soirée électorale.

"Alix était déjà dans le dispositif mais plutôt en début de journée ( Sa lima Belabbas la remplacera alors pour ces fameux flashs spéciaux , NdlR) , souligne son mari et père de ses deux filles. On s’est donc dit qu’elle avait le background qu’il faut pour assurer le direct avec Pascal Vrebos. Pascal aura donc finalement animé cette soirée avec toutes les présentatrices (sourire) !"

La présentatrice du RTL Info 13 heures est d’ailleurs ravie de ce nouveau rôle. "Je suis enchantée, c’est un beau challenge à relever !, se réjouit celle qui se consacre à 200 % au Télévie en ce moment depuis le cancer du rein de sa petite Théodora. Je faisais déjà partie du dispositif électoral dès le départ donc j’étais contente de pouvoir couvrir ces élections avec toute l’équipe de RTL Info. Mais pouvoir animer la soirée électorale aux côtés de Pascal, c’est génial !"

Quand un politique débarque à la maison

Si le directeur de l’information assure qu’il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour couvrir l’événement du 26 mai prochain, les moyens restent toutefois importants. "Cela fait partie du rôle informatif de la chaîne, conclut celui qui annonce un effectif de 100 personnes dont une vingtaine sur le terrain. Les enjeux sont importants, on se doit d’être là." Aux côtés des habituels rendez-vous radios sur Bel RTL le jour J (L’Invité politique de Pascal Vrebos mais aussi de Fabrice Grosfilley), Laurent Haulotte animera Le Duel des Premiers ministres (le sortant Charles Michel face à son prédécesseur Elio Di Rupo devront répondre de leur bilan le 15 mai) et Christophe Deborsu présentera Le Grand Débat des six présidents des plus grands partis à deux jours du scrutin.

Sans oublier une immersion dans le quotidien du citoyen avec la nouvelle émission (2 fois 52 minutes ces 8 et 15 mai) de Pascal Vrebos. Intitulée Un politique à la maison, elle se situe dans la veine des Enfants du bon Dieu. "C’est une expérience risquée au départ mais quasi anthropologique, constate le journaliste qui a fait entrer Zakia Khattabi (Ecolo) Didier Reynders (MR), Paul Magnette (PS) et Benoît Lutgen (CDH) dans le quotidien de familles belges durant la campagne. Le but est de montrer à l’écran le fossé réel entre le citoyen et l’élite politique. Une espèce de rencontre du troisième type."

Entre malaise, colère et séduction face aux enjeux de demain, ce programme décortique en effet avec drôlerie le décalage récurrent entre politiques et citoyens. "Moi non plus, je n’ai pas lu tout notre programme !, y avoue toutefois le porte-parole du PS Paul Magnette qui s’est aussi fait masser les mains par une pensionnaire. C’est la première fois que je parle politique en me faisant masser les mains (sourire) !"