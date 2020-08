La chaîne Kids (sur Proximus TV) connue pour ses personnages de Plop, Bumba ou Maya l’abeille, est à la recherche d’enfants entre 6 et 12 ans pour participer à ses émissions télés, à savoir Saint-Nicolas et Tralala. Ils peuvent s’inscrire - il faut se présenter via une petite capsule vidéo - avec des amis, frères, sœurs, cousins ou camarades de classe. Objectif ? Bricoler et cuisiner avec les animateurs de Studio 100 TV. Tournage en septembre (week-end ou mercredi après-midi) dans une maison décorée pour l’arrivée du grand patron des écoliers. Toutes les infos sur studio100.com.