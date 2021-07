Dan Bailey, un homme originaire du Montana, a récemment posté sur son compte Instagram la vidéo de sa rencontre avec Tucker Carlson, le célèbre animateur de la chaîne Fox News. La vidéo de 22 secondes, qui prend place dans un magasin d'articles de sport, a rapidement fait le tour du web. Au cours de celle-ci, on peut voir l'homme s'approcher de Tucker Carlson et lui dire qu'il est "le pire être humain connu de l'humanité".

"Ce que vous avez fait à cet État, aux États-Unis, à tous les autres dans ce monde. Ce que vous avez fait aux familles, ce que vous avez fait à tout le monde dans ce monde. Je me moque que votre fille soit ici. Ce que vous avez fait aux familles des gens...", continue l'homme. Tucker Carlson, quant à lui, semble embarrassé et ne lève pas la voix pour répondre. "Calme-toi, fiston", peut-on l'entendre chuchoter.

En postant la vidéo, l'homme a partagé son avis, plutôt tranché, sur l'animateur. "Ce n'est pas tous les jours qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est la pire personne au monde et le penser vraiment ! Quel c*nnard ! Cet homme a tué plus de gens avec la désinformation sur les vaccins, il a soutenu le racisme extrême, c'est un fasciste et il fait plus pour déchirer ce pays que n'importe qui se disant américain", a-t-il écrit.

Dans les commentaires, les utilisateurs du réseau social semblent avoir apprécié la vidéo. De nombreux commentaires remercient Dan Bailey tandis que d'autres n'hésitent pas à le qualifier de "Héros américain".

Des actes condamnés par Fox News

Dans un communiqué, Fox News a pris la défense de son présentateur vedette. "Attaquer Tucker Carlson alors qu'il se trouve dans un magasin avec sa famille est totalement inexcusable - aucune personnalité publique ne devrait être accostée, quelles que soient ses convictions ou ses croyances politiques, simplement en raison de l'intolérance d'un autre point de vue."

Mais les internautes n'ont pas tardé à contre-attaquer. Ils ont été nombreux à rappeler à la chaîne qu'en avril, Tucker Carlson avait invité le public de son émission à "signaler les parents à la police et aux services de l'enfance s'ils voyaient des enfants porter des masques en jouant". L'animateur le plus regardé de Fox News est en effet fréquemment pointé du doigts pour ses commentaires. Récemment, il a été critiqué après avoir mis en doute l'efficacité des vaccins et pour avoir attisé les divisions raciales au sein de la population américaine.

Le magasin dans lequel a eu lieu la confrontation s'est quant à lui distancé de l'incident, déclarant que ce n'était qu'une coïncidence et que l'homme qui a pris à partie l'animateur n'était pas affilié au magasin. "Pour être clair, nous traitons chaque client de manière égale et respectueuse", a assuré le magasin. "Notre personnel a été professionnel et cordial envers M. Carlson, comme nous le sommes avec tous nos clients".