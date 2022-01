Drôle de mésaventure pour l'acteur français. Alors qu'il se rendait dans les studios de C8, un imprévu s'est produit à l'entrée du bâtiment. Élie Semoun n'a pas hésité à le partager avec Cyril Hanouna.

"Quand je suis arrivé, il y a le gars du service d’ordre qui me demande pourquoi je suis là. Il me demande si je suis invité et me lâche, ‘Vous êtes qui?’ Je lui dis que je suis Élie Semoun et il me répond, ‘Montrez-moi vos papiers’, explique l'humoriste au présentateur de TPMP. Cyril Hanouna lui rétorque alors avec humour, “Ils font bien leur boulot”.

Un tantinet vexé, l'acteur de 58 ans a ensuite expliqué la suite de ce dialogue inattendu. "J’étais un peu vexé quand même. Je ne suis pas prétentieux. J’ai enlevé le masque et je lui ai dit, ‘D’après vous, je suis quoi, chanteur, comique, artiste?’ Il m’a dit que j’étais un homme politique”. Ce à quoi, Cyril Hanouna a répondu, "Ils se disent maintenant qu’on reçoit que des hommes politiques: Élie Semoun, la République en Marche!”, dit-il en évoquant notamment la venue d'Eric Zemmour, candidat à la présidentielle française.