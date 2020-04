Ce n’est pas parce que la huitième et dernière saison de Homeland touche à sa fin sur BeTV que la chaîne va se passer d’espions. Depuis le week-end dernier, elle a entamé la diffusion de la cinquième saison du Bureau des légendes. Les aficionados de la série française vont enfin savoir ce qu’il advient de Malotru (Mathieu Kassovitz), laissé pour mort quelque part en Ukraine, et de Phénomène, alias Marina Loiseau (Sara Giraudeau), qu’il a sauvée juste avant. Cette saison est la dernière que réalise Éric Rochant, le créateur du Bureau des légendes. Il a décidé de quitter le navire parce qu’il a "peur de ne plus avoir assez d’enthousiasme, de ne plus avoir les ressources d’inspiration. Ça me conduirait à bâcler et ça, je ne le veux pas", a-t-il déclaré dans Les Échos.

