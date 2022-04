À chaque nouvelle saison ses nouveaux canapés dans Vu à la télé. Début avril, l’émission durant laquelle des personnes sont filmées en train de commenter ce qu’elles regardent à la télévision redémarrait de plus belle sur RTL-TVI. Les téléspectateurs ont pu découvrir les réactions de Didier, 61 ans, et Adrienne, 91 ans, deux nouveaux participants qui zappent aux côtés d’Eliane dans la maison de retraite. Ceux-ci viennent rejoindre les habitués de l’émission mais également Laurent et Séverine, jeunes mariés de la dernière saison de Mariés au premier regard sur la chaîne privée.

La famille de Vu à la télé en deuil

Fin mars, une triste nouvelle était toutefois communiquée via Facebook. Laure, une des commentatrices de Vu à la télé, s’en est allée à 76 ans, quelques jours avant le début de la quinzième saison de l’émission de RTL-TVI. "C’est avec le cœur gros que nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 19 h 50 pour cette 15e saison… La famille de Vu à la télé a perdu une femme drôle et attendrissante. 😢Nous adressons nos plus sincères condoléances et apportons tout notre soutien moral à la famille et aux amis de Laure pour ces moments difficiles…", pouvait-on lire sur le réseau social.