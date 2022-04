"C’est avec le cœur gros que nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 19h50 pour cette 15ème saison… La famille de Vu à la Télé a perdu une femme drôle et attendrissante", peut-on lire sur la page Facebook de l’émission. "Nous adressons nos plus sincères condoléances et apportons tout notre soutien moral à la famille et aux amis de Laure pour ces moments difficiles…"