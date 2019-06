Allo Houston, ici Whitney! Ce jeudi soir, la huitième finale de The Voice, la plus belle voix a été remportée par la jeune Whitney avec plus de 37 % des votes. « Je m’attendais pas. Merci à toute la France. Je dédie ça a mes parents. Je vous aime », déclare la jeune femme, le sourire au lèvres. De son côté, Mika, son coach se dit « Heureux pour eux (sa famille, ndlr.), heureux pour elle. » Le trophée de The Voice, la plus belle voix lui a été remis par Maëlle, gagnante de l’année dernière venue présenter son premier single Toutes les machines ont un coeur.

La soirée a commencé fort avec la prestation solo de chaque finaliste. Une première étape lors de laquelle Whitney s’est clairement distinguée de ses adversaires en reprenant, pour son papa, One moment in time de Whitney Houston, artiste dont ce dernier est fan depuis toujours. C’est d’ailleurs de là que vient le prénom de la jeune femme qui bénéficie d’une voix en or comme la diva.

Se sont ensuite enchaînés les duo avec les stars invitées. Sidoine et Matt Pokora, coach gagnant de la saison 6 avec Lisandro Cuxi, ouvrent le bal avec Le Monde, Pierre Danae et Patrick Bruel mettent le feu sur le plateau en reprenant Alors regarde, Whitney et Aya Nakamura « s’enjaillent » sur Djadja et enfin, Clément et Florent Pagny, ancien coach du télérochet, font entendre leur grande voix sur Les murs porteurs.

Avant de connaître les résultats, le plateau laisse place aux duos coach/talent embellis par un décor à en couper le souffle. C’est ainsi que l’on a pu retrouver Sidoine chanter J’ai un problème avec Jenifer au volant d’une moto. « Il a su relever le défi chaque semaine », déclare la chanteuse qui croit en son talent. Whitney et Mika ont, quant à eux, offert un doux et puissant Skinny Love mémorable aux téléspectateurs de The Voice, la plus belle voix. Pierre Danae, de son côté, mise à nouveau sur les classiques avec For Me Formidable, tube de Charles Aznavour qu’il partage avec Julien Clerc. Enfin, Soprano et Clément nous ont emmené dans les étoiles avec Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. Bien que les audiences de The Voice, la plus belle voix soient en chute libre, TF1 donne rendez-vous aux téléspectateurs pour une neuvième saison du télécrochet.