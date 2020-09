Dans une vidéo sur YouTube, Will Smith a confirmé que la série "Le Prince de Bel Air" allait connaitre une seconde jeunesse. Deux saisons exclusives vont être tournées et ensuite diffusées sur la plateforme

Si la série diffusée pendant 6 saison dans les années 90 était une sitcom, son reboot devrait prendre une forme plus dramatique tout en gardant le même synopsys: Will, un ado des quartiers modestes de Philadelphie, va s'installer chez son oncle et sa tante dans les quartiers luxueux de Los Angeles.

"Avec une autre vision, Bel-Air plongera plus profondément dans les émotions, conflits et les préjugés inhérents qui étaient impossibles à explorer dans une sitcom de 30 minutes, tout en offrant toujours le style ainsi que des références à la série originale", indique d'ailleurs Peacock.

Dans le casting annoncé du reboot, on pourra notamment retrouver Will Smith, Alfonso Ribeiro (Carlton) , Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) , Joseph Marcell (Jeffrey) et DJ Jazzy Jeff (Jazz). On ne doute pas qu'il y aura aussi un hommage à James Avery, qui jouait le rôle d'Oncle Phil, qui est décédé en 2013.