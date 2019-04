Xavier, doyen de cette saison, quitte l'aventure mais reste un fan inconditionnel de l'émission.

A 53 ans, Xavier était le doyen de Koh-Lanta. Son aventure aux Fidji a toutefois pris fin suite à un nouvel échec de l'équipe rouge à l'épreuve d'immunité. "J'ai été évincé de l'aventure à cause d'une gestion d'équipe pitoyable. Dès que Victor a été éliminé, j'ai découvert le vrai visage de Maud, Cyril et Alex. C'est à cause d'eux que je suis dehors aujourd'hui. La seule chose qu'ils ont bien fait, c'est d'éliminer Chloé. Mais, ça n'a pas été suffisant pour sauver l'équipe.", explique Xavier, déçu et surtout frustré, qui a perdu près de 7 kilos lors de l'aventure.

"Je ne leur souhaite même pas bonne chance pour la suite", continue le fan de sports extrêmes qui se serait vu meilleur leader que ses coéquipiers.

Si Koh-Lanta se termine sur une mauvaise note pour Xavier, il n'hésiterait toutefois pas à participer à nouveau à l'émission."Si on me propose, je fonce! Je suis un aventurier et un casse-cou et je le resterai toujours" Le rêve de ce véritable fan de Koh-Lanta? "Devenir créateur des épreuves pour l'émission!"