Chaque soir, entre 2002 et 2006, l'émission Y'a que la vérité qui compte rassemblait des millions de téléspectateurs sur TF1. Le principe du programme culte? Des personnes lambdas écrivaient à Pascal Bataille et Laurent Fontaine dans le but de faire passer un message à un proche. Les équipes de production partaient ensuite à la rencontre de la personne en question et l'invitait sur le plateau télé. Si cette dernière acceptait, elle était placée face à un rideau, derrière lequel se trouvait l'auteur de la demande (parfois farfelue!). Et elle décidait ensuite si elle ouvrait le rideau ou non, afin d'entendre le fameu message. Ce qui a donné lieu à autant de moments d'intenses émotions comme de drames, de rigolades ou de moments compliqués.

2 milliards de vues sur les réseaux sociaux

Alors qu'on disait les animateurs en froid depuis quelques années (Laurent s'était reconverti dans les conseils en communication pour... les portes-paroles d'Emmanuel Macron alors que Pascal était resté dans la production télé), mais ils se sont réconciliés depuis. Pour preuve, suite au succès des vidéos de l'émission qui tournent à nouveau sur les réseaux sociaux, le duo de présentateurs a pris une décision. Que Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont partagé sur Facebook. "Ça fait un sacré moment qu'on ne s'est pas parlés vous et nous. Mais devant l'incroyable succès des vidéos de Y'a que la vérité qui compte sur internet, plus de deux milliards de vues cumulées, c'est complètement dingue! Du coup, on a décidé Laurent et moi de vous donner rendez-vous tous les jeudis soir ici même pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'émission, ses coulisses, ses animateurs... Bref, on vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le rideau, ses participants… " dévoile Pascal Bataille.



Pascal et Laurent dévoileront tout, même sur eux-mêmes

"On vous dira ce que sont devenus certains des personnages les plus marquants de l'émission, ajoute Laurent Fontaine. On les a retrouvés pour vous et ils seront en direct. Avec une seule promesse : on sera cash et on répondra à toutes vos interrogations. Car il n'y a que la vérité qui compte!" Cette annonce rend fou de joie les fans de l'émission. "Ça fait vraiment plaisir de vous revoir", "Une super bonne nouvelle", "Vous êtes formidables, merci" , ou encore " On attendait avec impatiente que l'émission revienne".