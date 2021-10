Yann Barthès a dévoilé ce mercredi les deux invités de marque qu'il recevra pour un entretien exclusif dans "Quotidien" le 2 novembre. Ces deux personnes ne sont autres que Bruce Springsteen et Barack Obama. Les deux hommes viendront faire la promotion du livre "Born in the USA". Selon le résumé, cet ouvrage "retrace le dialogue passionnant entre le président Barack Obama et le musicien de légende Bruce Springsteen. Ils y explorent aussi bien leurs origines et les moments marquants de leurs carrières que la polarisation de la vie politique aux États-Unis et le fossé grandissant entre le rêve américain et la réalité du pays".

D'après un communiqué de "Quotidien", Barack Obama et Bruce Springsteen donneront sur le plateau "leur regard sur l'état du monde", aborderont leur amitié, et discuteront de "leur rapport à la masculinité", entre autres. La venue de l'ancien président des États-Unis est un événement pour la télévision française.