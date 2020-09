Yann Barthès et Quotidien plus forts que Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste Télévision Aurélie Parisi Quotidien réalise un record historique alors que Touche pas à mon poste est en nette baisse. © CHRISTOPHE CHEVALIN

Chapeau bas pour Quotidien ! L'émission de Yann Barthès a réalisé un record historique pour son retour à l'antenne. Plus d'un million de téléspectateurs français ont regardé le premier numéro de la saison sur TMC, soit 500.000 en plus de l'année dernière. Des chiffres qui font du programme le leader de la TNT en France, bien loin devant Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna qui a, pour sa part, perdu des téléspectateurs par rapport à la rentrée dernière. TPMP: c'est la rentrée a rassemblé 438.000 téléspectateurs entre 18 h et 18 h 39 et 578.000 entre 18 h 45 et 19 h 35. La présence de Gérard Depardieu a, par la suite, fait grimper les audiences à 845.000 téléspectateurs mais sans, pour autant, dépasser Quotidien.