Décidément, Yann Moix ne veut pas faire taire la polémique. L'écrivain a même décidé de remettre une couche. Cette fois, c'est sur les ondes de la Première, dans l'émission de Jérôme Colin (Entrez sans frapper) que l'ex-chroniqueur de Laurent Ruquier a fait part de son incapacité à aimer une femme de son âge. S'il avait à l'époque parlé de femmes de 25 ans, l'auteur a cette fois été encore plus loin. " Je regrette ce que j'ai dit, j'aurais dû dire les filles de 23 ans parce que, 25 ans, ça me semble un peu vieux en fait, peut-être même 19", a-t-il ironisé.





L'ex-chroniqueur a ensuite expliqué assumer complètement ses propos et ne pas en avoir honte. " Ce n'est pas interdit par la loi, et tant que ce n'est pas interdit par la loi, j'ai une liberté infinie pour avoir des préférences et des goûts, des fantasmes, des penchants. Disons 19...", a-t-il affirmé.





Yann Moix a conclu en regrettant "l' hypocrisie" et les " meutes" qui sévissent sur les réseaux sociaux, "au nom de la " bien-pensance". Selon lui, la " décrépitude" des corps est un fait, auquel il ne peut rien, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes et qu'il nous faut accepter.