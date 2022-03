Depuis le début de l'aventure, l'ancien basketteur professionnel doit avancer avec la malédiction de deux bracelets noirs.

Du haut de son mètre 92 et avec sa carrure imposante, Yannick Zachée, ancien basketteur professionnel, semble invincible. Dès le début de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, la malédiction s’est toutefois abattue sur le Meulanais de 35 ans qui porte désormais deux bracelets noirs à son poignet. Cela signifie donc que le jeune homme part directement avec deux votes en sa défaveur lors des Conseils et ce, jusqu’à la réunification. “Ça ne me met une épée de Damoclès sur la tête que si on va au Conseil et que si mes coéquipiers pensent à m’éliminer. Mais, pour le moment, je ne leur ai pas donné de raison de me sortir. Je fais en sorte de tout donner à mon équipe afin de gagner et d’éviter d’aller au Conseil. Je préfère mettre tout ce qui est anxiogène de côté”, explique Yannick.

Avant le dernier conseil, plusieurs de vos coéquipiers vous ont reproché votre côté directif. Les comprenez-vous ?

“Je ne me sens pas directif. C’est un ressenti qu’ils ont et ils l’ont exprimé. Il faut dire s’il y a un malaise ou un mal-être. J’étais en mesure d’écouter, de comprendre et d’agir en conséquence.”

Avez-vous eu peur de les voir voter contre vous au Conseil suite à ces échanges tendus ?

