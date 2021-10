Si l’ambiance était déjà tendue dans l’émission de Cyril Hanouna entre Eric Naulleau, ami d’Eric Zemmour et Yassine Belattar, la suite en a encore surpris plus d’un(e) dans cette course à la présidentielle 2022. “Aujourd’hui le taux d’abstention est colossal dans les quartiers, il y avait 91 % dans certaines villes où les gens n’ont pas été votés, a ainsi déclaré l’humoriste qui n’a pas souvent fait l’unanimité (Y compris en Belgique). Le deal est simple. Eric Zemmour prend confiance de jour en jour dans la télé, et nous on subit et on encaisse tous les jours des propos qui sont inadmissibles. La question est simple : s’il y va, j’y vais. Je me présente à l’élection présidentielle pour tenir tête à ce qu’on a vu ce soir, pas de condescendance, pas d’insulte”.

"Ça veut dire que si Eric Zemmour se présente, vous vous présentez ?”, lui redemande Cyril Hanouna. “Le lendemain”, a promis Yassine Belattar.