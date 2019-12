Difficile pour ce bavard d’Yves Lecoq (quand on a autant de voix que lui, ça se comprend) de ne pas lâcher le morceau : pendant des semaines, il s’est caché sous le masque du dinosaure dans Mask Singer. Lors de sa dernière prestation, il a interprété "L’envi e " de Johnny Hallyday, laissant le jury… sans voix. "J’avais envie de raconter ce que je faisais, de partager mes ressentis. J’adore parler de ce que je fais dans la vie, de mes projets, autour de moi. Là, je devais parler d’une émission mais sans jamais trop en dire ", a-t-il confié. " On est toujours avec un accompagnant qui fait attention à ce qu’on ne dévoile pas notre identité, même par un détail. On sort des loges masqué. On n’a pas le droit de parler. "

Si les chiffres d’audience ne sont plus aussi spectaculaires que lors du premier prime time, Mask Singer continue de fédérer de nombreux téléspectateurs. Qui ne manquent pas, toutefois, de se plaindre, sur les réseaux sociaux, des innombrables coupures publicitaires (une plaie) qui émaillent le programme de TF1. Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jary doivent toujours tenter de découvrir qui sont le lion, le cupcake, l’aigle, et bien d’autres…