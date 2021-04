Il s’est éteint dans la nuit du 23 au 24 avril, à Paris, des suites d’un malaise cardiaque, à l’âge de 78 ans. C’est son épouse, Karine, qui l’a fait savoir par voie de communiqué de presse. Ironie du sort, quelques heures plus tôt, la Toile s’était enflammée, annonçant sa mort, après qu’Ici Paris avait lancé ce qui n’était alors qu’une rumeur. Le Commissaire Moulin s’en est pourtant bel et bien allé, laissant des millions de fans inconsolables et de nombreux amis (lire ci-dessous) sous le choc.

Car Yves Rénier, bon pied, bon œil, venait encore de tourner dans deux épisodes de Léo Matteï, au côté de Jean-Luc Reichmann. Et, surtout, il avait mis en scène ce qui fut l’un des plus gros succès de TF1 en ce début d’année : La traque, avec Philippe Torreton et Isabelle Gélinas, dans les rôles de Michel et Monique Fourniret.