Il ne sera bientôt plus possible de zapper la publicité de vos programmes enregistrés. Les opérateurs belges ont trouvé un accord pour revoir le modèle des pubs sur les enregistrements, indiquent DPG Media, Telenet, SBS et VIA, la fédération des radiodiffuseurs belges, dans un communiqué ce mardi.

Telenet est le premier opérateur à déployer ce nouveau modèle de publicité télévisée, dès septembre 2021. Concrètement, pour les téléspectateurs flamands, il y aura deux cas de figure:

-Dès qu'ils enregistreront un programme de VTM (DPG Media) ou Play (SBS), une publicité d'environ une minute impossible à zapper s'enclenchera au lancement. Il sera par contre toujours possible d'avancer les blocs de publicités durant le programme.

-S'ils passent par le replay de Telenet (baptisé "Terugkijk TV"), un programme qu'on peut consulter jusqu'à 7 jours en arrière, ce sera l'inverse. Il n'y aura pas de publicités au lancement mais deux blocs qu'on ne pourra pas zapper durant le diffusion.

Dans une seconde phase, les chaînes flamandes de la VRT, Eén et Canvas, devraient suivre. On ignore encore quel sera l'impact pour les chaînes francophones mais Telenet se montre plutôt clair. "Les autres opérateurs partagent également la philosophie de ce modèle uniforme et mènent des discussions constructives avec les groupes audiovisuels portant sur le calendrier de sa mise en œuvre", précise le communiqué.

"Les recettes publicitaires sont essentielles à la survie des productions locales de haute qualité telles que Fair Trade et De Bende van Jan de Lichte, mais aussi des émissions telles que Huis Made et Camping Coppens", indique Kris Vervaet, CEO de DPG Media. "C’est la raison pour laquelle nous diffusions déjà les messages publicitaires dans leur intégralité pour les téléspectateurs à la fois sur notre plateforme en ligne VTM Go et via Replay TV. Il est donc important que nous puissions également proposer de la publicité pour toutes les nouvelles manières de regarder la télévision, à la fois le visionnage en ligne (déjà disponible via VTM GO), en différé par le biais des enregistrements et en Replay TV."

"Nos budgets, en revanche, sont de plus en plus sous pression, car le marché publicitaire évolue avec le téléspectateur qui cherche à échapper à la publicité autant que faire se peut", souligne pour sa part Jeroen Bronselaer, CEO de SBS. "Il a fallu trouver un équilibre entre le confort de visionnage du client et le maintien des investissements dans des productions locales."