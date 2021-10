Un rappel des faits s'impose pour celles et ceux qui ne regardent pas les émission de Jean-Marc Morandini sur CNews. Lundi, ce dernier proposait un nouveau programme en direct intitulé "Face à la rue". En choisissant Eric Zemmour comme premier invité, l'animateur français ne pouvait que se douter qu'il susciterait la curiosité des pro comme dans anti Zemomour. Il n'a pas été déçu. "Face à la rue, commence par expliquer Morandini.

La phrase a le mérite d'être claire: "On vous a prévu des intervenants..." Dans les rues de Drancy, donc, celles et ceux qu'Eric Zemmour va croiser ne sont pas là par hasard. Mais parce qu'ils ont été choisis par la production de l'émission.

C'est le cas, notamment, de Rachida B., une Française, musulmane, qui veut faire entendre ses arguments et ses choix quand au port du voile. L'échange est, comme on peut s'y attendre, assez houleux, même si le ton ne monte pas vraiment. "J'ai choisi de porter le voile. Je le porte depuis peu, parce que mon coeur et ma foi m'ont guidé vers ce voile", explique-t-elle. "Je suis Française mais j'ai ma petite religion. Ce bout de tissu que je porte sur la tête fait de moi la femme que je suis. Je ne changerai pas". Relancé par Morandini, Eric Zemmour confirme que cela le choque et argumente longuement autour de l'adage "A Rome, conduis-toi comme un Romain". "L'Islam est une religion qui ne connaît pas la liberté individuelle", poursuit le presque candidat à la présidence.

"Ce bout de tissu, monsieur Zemmour, ne fait pas une personne. Je suis une femme. Voyez la femme que je suis, ne voyez pas le tissu que je porte sur la tête (...) Je suis une femme libre". "Alors enlevez-le si ça n'a pas d'importance !", lui rétorque Zemmour. Rachida, qui n'a pas sa langue en poche, lui demande, dans ce cas, d'enlever sa cravate. Les protagonistes, face à face, s'exécutent. Morandini tient donc son premier buzz. "Sachez une chose : le foulard ne fait pas la religion. Votre cravate ne vous donne pas plus d'intelligence", glisse encore Rachida.

L'affaire aurait pu s'arrêter là, chacun ayant défendu son point de vue et l'émission "Face à la rue" enregistré une première belle audience. Sauf que, rapidement, l'affaire va trouver un écho sur la Toile et sur les réseaux, où les partisans du candidat d'extrême-droite se réjouissent de la performance de leur chouchou. En face, d'autres voix se font entendre et mettent le doigt sur ce qui va créer le scandale: Rachida n'aurait porté le voile que pour les besoins de cette séquence, qui a été préparée par la prod. Pour preuves, ces photos sur son compte Facebook, où on la voit tête nue. Et puis, il y a ces lignes, dans son CV: elle travaille pour Bolloré, propriétaire de CNews. Tout ceci n'aurait donc été qu'une grande fumisterie, une mise en scène pour attirer le gogo et faire de l'audience...

Sauf que Rachida ne travaille plus chez Bolloré depuis des années. Et que le port du voile, elle ne s'en cache pas, elle l'a choisi il y a moins d'un an. Il n'empêche que la comptable, comme elle l'a expliqué le soir même sur le plateau de "Touche pas à mon poste", a depuis reçu des menaces de mort. "Depuis j'ai reçu beaucoup de menaces de mort de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je l'ai enlevé, que je ne reflète pas la religion, que c'est une honte", dit-elle. "Je ne regrette pas de l'avoir fait, même après la polémique je l'assume. Si j'ai la chance de pouvoir le recroiser - si ça peut être une chance -, je lui dirai la même chose que ses idées ne correspondent pas à la France, ses idées ne correspondent pas au pays, à la communauté que ça soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, peu importe. Le vivre ensemble c'est ce que l'on recherche tous."

Dans "Libération", on peut également découvrir d'autres "dessous" de l'émission "Face à la rue". David Guiraud (La France insoumise), explique qu'il a, lui aussi été contacté de manière très professionnelle par la production. Il savait très exactement à quelle heure il passerait à l'antenne. On lui a même payé le taxi pour se rendre à Drancy. Car il n'y vit pas. Pas plus que la majorité des intervenants, eux aussi "castés" pour l'occasion. A l'exception du boucher halal et de la responsable de l'association Arts et sports de Drancy, aucun ne vivait dans cette ville de la banlieue de Paris.

Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna défendait toutefois la manière de faire des équipes de CNews. "On savait qui allait intervenir dans l’émission de CNews, on caste des gens avant, on fait toujours comme ça. […] Rachida était prévue dans l’émission depuis vendredi", a-t-il expliqué, "c’était normal qu’ils prévoient, c’est la production d’une émission de télé, tu peux arriver là-bas avec ta caméra et personne veut te parler, et t’es en direct tu te retrouves comme un con. […] Imagine la probabilité de trouver une femme qui porte le voile et qui veut bien débattre avec lui, au hasard comme ça en partant à Drancy la fleur au fusil, c’est proche de zéro."

Au lendemain de la diffusion de ce sujet brûlant, Jean-Marc Morandini, invité dans "L'heure des pros", sur... CNews, s'offusquait que l'on ait pu s'en prendre à Rachida sur les réseaux sociaux. "Elle est très secouée par ce qui se passe depuis hier. Elle reçoit énormément de menaces de mort, c'est honteux ce qui se passe avec cette femme!, expliquait-il. "Cette femme qui a voulu montrer qu'elle était libre, qu'elle avait la possibilité d'enlever le voile comme elle voulait. Elle est en train de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui n'a rien demandé, une mère de famille qui a voulu venir justement pour monter que porter le voile c'était une liberté contrairement à ce que dit Eric Zemmour. Je la voulais dans l'émission pour justement s'opposer à Eric Zemmour en disant que c'est une soumission de la femme. Donc elle, on l'avait eue, elle nous avait dit "je porte le voile depuis 9 mois et j'ai envie de lui dire que c'est mon choix, que c'est ma liberté". Et c'est ce qu'elle vient dire à l'antenne, et elle se fait taper dessus, se fait menacer de mort."

Reste qu'au-delà de la polémique, du buzz et des chiffres d'audience, personne ne semble s'être posé la question de la déontologie. Mais sans doute est-ce un mot qui ne figure plus dans certains dictionnaires...