Il dégrade un piquet et une poubelle publique appartenant à la ville de Soignies pour un total de 870 euros

Malgré son jeune âge, 23 ans, Benoît (prénom d’emprunt), est poursuivi par le tribunal correctionnel de Mons pour des faits d’outrage à agents.

C’est en 2019, dans l’entité de Soignies, que le prévenu a vraisemblablement abusé de l’alcool au point d’avoir dégradé un piquet et une poubelle publique pour un total de 870 euros qu’il a dû évidemment indemniser.

"Ce n’est pas astronomique", a d’ailleurs confié l’avocat de la défense avant d’être repris rapidement par la juge qui siégeait l’audience. "Je ne vous permets pas de dire cela. La somme reste excessive surtout par les temps qui courent".

Pour ces faits, les agents de police sont donc intervenus sur les lieux. Manifestement, Benoît n’a pas apprécié leur présence. Il a donc commencé à proférer des menaces.

"Je ne me souviens de peu de choses", a expliqué le prévenu qui a formé opposition à un jugement qui le condamnait à 6 mois de prison. "Je me trouvais dans une mauvaise période et je me suis donc réfugié dans l’alcool. Aujourd’hui, c’est derrière moi, je ne consomme plus à part légèrement dans un cadre festif".

Ayant une vie stable et n’ayant plus affaire avec la justice, le conseil du jeune homme a sollicité une suspension du prononcé ou une peine de travail.

Pour le représentant du ministère public, les faits restent gravissimes. Il a donc requis une peine d’un mois de prison assortie d’un sursis. Le jugement sera prononcé le 13 décembre prochain.