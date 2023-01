Assises du Hainaut : Casimiro était un homme "calme et taiseux"

"En dehors du travail, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Il aimait le travail bien fait, il pouvait râler, mais il n'était pas violent. Je ne pense pas qu'il était attiré par les hommes". Le troisième témoin travaillait également avec Casimiro. Il partageait le même appartement, rue Vieille Haine à Jemappes, où le crime a été commis. "On ne se parlait pas beaucoup, chacun menait sa vie de son côté, mais il n'y avait aucun problème entre nous, il était gentil", raconte le témoin.

Il a déclaré, lors de l'enquête, qu'il pensait que Casimiro était bisexuel. Il précise n'avoir jamais vu l'accusé, Logan Hannecart, chez lui. Le jour des faits, le témoin n'était pas chez lui et se trouvait au Portugal. Quand la police est arrivée sur les lieux, sa chambre était désordonnée et la housse de son matelas était ouverte. "Quand je suis parti, tout était en ordre", dit-il.

Le quatrième témoin est le cousin de Casimiro. "Quand nous nous sommes rencontrés au travail, nous ignorions que nous étions de la même famille. Ensuite, nous avons entretenu le contact. C'était un homme à l'ancienne, il aimait bien le foot, son Benfica, boire sa bière. Il aimait sa famille, sa femme, sa fille et son fils. Il est venu travailler ici pour payer son petit château au pays, comme il disait".

Selon le témoin, il était difficile de gagner la confiance de Casimiro, un homme plutôt réservé. "Pour lui c'était maison et travail, il sortait le samedi boire sa bière et voir son match de foot". Le témoin raconte qu'une rumeur circulait au sujet de la sexualité de Casimiro au sein de la société des Portugais de Belgique. L'épouse et les enfants de Casimiro Da Rocha Barbosa sont restés au Portugal. Parties civiles, ils sont représentés au procès par Me Geneviève Gieseler.

Le 9 août 2020, Logan Hannecart a tué Casimiro Da Rocha Barbosa de sept coups de couteau au thorax et dans le ventre. Les faits ont eu lieu dans l'appartement de la victime à Jemappes. La nuit du crime, Logan Hannecart avait été interpellé par la police de Mons, après avoir tenté de forcer une grille d'entrée avec la voiture de la victime. Il a été remis en liberté après un passage au commissariat de police, déclarant qu'il était un collègue de Casimiro et que ce dernier lui avait prêté son véhicule, sans lui donner le code d'ouverture de la grille. Il a été arrêté à Namur neuf jours plus tard. L'accusé ne conteste pas avoir porté les coups de couteau à la victime.