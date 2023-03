Et pourtant, une “hausse de 18 % des opportunités d’emploi”

Entre janvier 2022 et septembre 2022, les statistiques du Forem évoquent en effet un total de 78.462 opportunités d’emploi (offres), principalement dans le secteur de l’industrie manufacturière (14.589 offres) mais aussi dans le commerce (8.719), la construction (8.673), le transport (5.593) et la santé (5.637)… Selon les statistiques de 2022, on dénombre toujours au Forem un nombre élevé de fonctions “critiques”, en pénurie donc. Elles sont au nombre de 141… “on n’a en fait jamais dénombré autant de fonctions en tension”, précise-t-on encore au Forem. “Les pénuries de main-d’œuvre, qui ont été exacerbées par la conjoncture, constituent un frein à l’activité économique. Certaines pénuries sont de nature structurelle et persistent dans le temps… Et les travailleurs, pour certains métiers en pénurie, sont vieillissants ; il y a donc un risque accru de voir les tensions augmenter lors des départs à la pension et amplifiées par la désertion des jeunes dans les filières techniques”… Notons toutefois que ce problème s’observerait dans la plupart des pays de l’Union européenne.

Croissance constante des PME

Parallèlement à ces chiffres directement liés aux “métiers”, l’UCM évoque donc aussi une augmentation nette et constante, depuis 2012, du nombre de PME sur le territoire de la province de Liège (hors communauté germanophone toujours).

En 2022, l’UCM dénombrait en effet 92.963 PME (de moins de 50 travailleurs). C’est près de 30 % des PME wallonnes et 7,37 % des PME belges… Mais cela représente surtout une hausse de 16,5 % en 10 ans. Ce qui prouve que le secteur de la création d’entreprise reste pourvoyeur d’emploi… même si la plupart n’ont pas de salarié précise-t-on. Mais de considérer qu’il importe aussi aujourd’hui “d’attirer les jeunes dans les filières en pénurie via la création d’entreprise qui est aussi une voie pour créer son propre emploi”.