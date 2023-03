Flémalle : Accusé d’avoir violé sa petite soeur

Le tribunal a ordonné l’expertise d’un jeune homme âgé de 30 ans originaire de Flémalle qui est poursuivi pour avoir violé sa demi-soeur depuis le plus jeune âge de la fillette. L’expert devra déterminer si le suspect se trouvait au moment des faits dans un état de déséquilibre grave le rendant irresponsable pénalement de ses actes et s’il se trouve encore actuellement dans cet état. Le tribunal souhaite savoir si le jeune homme nécessite une mesure d’internement. La période infractionnelle retenue par le parquet débute en 2018 à la majorité du prévenu et alors que la fillette avait huit ans, mais les faits auraient débuté bien avant, alors qu’elle était bien plus jeune.