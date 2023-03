À lire aussi

À ce moment-là (63e), Visé aurait dû mener 0-2 au plus fort de la réaction anversoise. “Nous n’aurions pas perdu pied pour conserver une victoire vraiment aboutie”, martelait José Riga.

Malgré un onze de départ remodelé en raison des absences, entres autres, de Perseo et Hendrickx, Visé maîtrisait plutôt bien son sujet dans une rencontre où les deux équipes affichaient la volonté de soigner leur jeu, à défaut de trouver l’inspiration offensive, du moins en première période. Le but inscrit par Omolo, à la base et à la conclusion de l’action victorieuse, l’était d’ailleurs sur la seule velléité tranchante dans les deux rectangles.

”Appelons un chat, un chat, nous jouions sans attaquants”, précisait José Riga, qui avait opté pour le duo offensif Cascio-Wilmots, “deux joueurs d’entrejeu reconvertis”, disait-il. Le premier cité a livré un match de haut vol. Le second nommé fut, bien malgré lui, à l’origine de l’égalisation de Dessel, coupable d’une faute de main sur sa ligne de but, offrant un penalty et un avantage numérique aux Anversois dans les dix dernières minutes.

Un (second) coup du sort qui n’a pas eu raison de la vaillance des hommes de José Riga, frustré par les faits de match, mais heureux de la tenue de son équipe. “Contrairement à un scénario déjà vécu à domicile où on se fait parfois piéger malgré une qualité de jeu supérieure à celle de notre adversaire, nous avons su faire preuve de réalisme. Les joueurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour respecter le plan de jeu à la lettre, avec nos principes dans l’organisation et la circulation du ballon.”