Jeudi dernier, le CPA se réunissait donc pour sa première “séance plénière” et définir son plan d’action pour l’année 2023-2024 avec, comme objectif commun, de transformer durablement et en profondeur les systèmes alimentaires. Six groupes de travail ont été créés à l’issue de cette réunion.

Garantir un accès à une alimentation pour tous, soutenir les producteurs, adapter l’offre à la demande, autant de projets dans lesquels s’engagent 120 personnes membres du CPA, aiguillées par des experts et des acteurs de terrain.

12 mois de travail intensif

Entre mars 2023 et mars 2024, les six groupes de travail devront réfléchir à diverses solutions pour améliorer la transition alimentaire des 24 communes qui font partie du projet. L’un des grands objectifs concerne, notamment, le recours aux invendus alimentaires.

En effet, “de plus en plus d’organisations d’aide alimentaire distribuent des invendus”, constate le CPA. “Cette pratique pose la question de la qualité des denrées. Ce sont des produits en fin de vie, dont l'abondance fluctue fortement selon les périodes et qui sont destinés aux personnes qui n’ont, généralement, pas le choix de se contenter des restes”, ajoute le conseil.

Une solution qui permet, d’une certaine manière, de moins gaspiller mais qui, d’un autre côté, “contribue au maintien d’un système agroalimentaire peu durable”, déplore le CPA.

Le CPA, qui est le premier du genre en Wallonie, souhaite ainsi œuvrer pour un système alimentaire plus résilient et durable et offrir une réelle réflexion sur les habitudes à adopter pour “bien manger”.