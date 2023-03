Braine-l’Alleud : le mérite sportif pour le triathlète Adrien Deharre

En toute fin de soirée, lorsqu’est venu le moment d’annoncer le gagnant du mérite sportif individuel Senior, c’est Adrien Deharre, jeune triathlète de 22 ans, qui a été appelé sur la scène.

Faisant partie des élites sportives soutenues par la Commune en attendant de décrocher un statut pro, il est devenu vice-champion de Belgique dans sa catégorie d’âge, et s’est classé 20e au championnat du monde. Blessé aux tendons il y a quatre ans, obligé de se cantonner à la nage durant une année pour limiter la charge sur cette sérieuse blessure, il s’est accroché à ses rêves et a pu revenir à un très bon niveau.

25 km à la nage, 300 km à vélo, 50 km en course à pied

Tout en cumulant les entraînements avec ses études de kinésithérapie, qu’il vient de terminer en janvier après avoir bénéficié d’un étalement de sa dernière année pour concilier l’unif et ses ambitions sportives. À présent, il se donne sept mois pour se concentrer sur les entraînements en espérant obtenir un statut de professionnel.

Concrètement, cela veut dire 20 à 25 heures par semaine d’efforts pour boucler au moins 25 km à la nage, 300 km à vélo, 50 km en course à pied, plus des séances de renforcement musculaire.

”Mes performances commencent à s’homogénéiser dans les trois disciplines, et je pense encore avoir une bonne marge de progression, affirme-t-il. Mon objectif principal, ce sont les Jeux Olympiques. Pas de Paris : il est en peu tard et les autres ont eu le temps d’accumuler les points pour se qualifier. Mais j’espère participer à ceux de 2028, à Los Angeles.”

Si Adrien Deharre a décroché le mérite d’or mercredi soir, il est de tradition à Braine d’attribuer aussi des mérites d’argent et de bronze. Ceux-ci ont été décernés respectivement à l’athlète Gaëtan Chiroux qui est spécialiste du 200 mètres, et Arnaud Mengal, un autre triathlète bien connu à Braine. Qui n’avait pas pu rester pour recevoir son prix puisqu’il s’envolait dans la nuit pour participer au championnat du monde en Nouvelle-Zélande.

Le prix du public pour Némo Rase

Braine-l’Alleud : le mérite sportif ©D.R.

Le mérite individuel Senior est évidemment le Graal pour les sportifs brainois mais bien d’autres prix ont été remis au cours de cette soirée. Notamment pour les plus jeunes, via l’attribution des mérites collectifs Espoir. Ainsi, dans cette catégorie, l’or va aux footballeurs U17 du RCS Brainois qui ont gagné la coupe de Belgique, l’argent au Triathlon Team Braine, et le bronze aux Black Eagles (Futsal).

En ce qui concerne les mérites individuels Espoir, l’athlète Némo Rase gagne l’or, le nageur Arthur Vermaut l’argent, et le triathlète Anton Befayt le bronze.

Némo Rase est remonté sur scène un peu plus tard pour recevoir le prix du public. Le jeune spécialiste des haies a été élu suite à un scrutin organisé par la Maison des sports sur Facebook, au cours duquel plus de 2 000 votes ont été enregistrés.

Deux personnalités ont aussi été mises à l’honneur pour leur dévouement au service du sport brainois : Paul Delvaux a été président du club de tir à l’arc durant 36 ans, tandis que Jean-Luc Scolas a passé quatre décennies au service du club de football d’Ophain.

Le prix de la Maison des sports a également voulu mettre un bénévole en valeur et la récompense a été attribuée à Philippe Verbeke, du Royal Castors Braine.

Quant au mérite collectif Senior, il a été décerné aux tenniswomen +35 du TCBA, suivies dans le classement par le Cercle d’escrime, puis l’équipe de l’USBW qui a gagné le championnat de Belgique d’Ekiden, un marathon couru en relais.

Le prix de l’échevin des Sports, lui, a voulu mettre des dames à l’honneur et démontrer que le sport brainois est intergénérationnel avec deux récompenses : une pour la jeune karatéka Émilie Charlier, et une autre pour l’équipe féminine de pétanque du RPC Paradis.