Transition au PS d’Esneux-Tilff

Duo de tête

C’est donc samedi dernier que Steve Metelitzin a présenté sa volonté de mener “un projet rassembleur, dynamique et concret pour l’ensemble des habitants de la commune”, a-t-il fait savoir ce jeudi. Et dans ce cadre, c’est plus précisément un duo de tête qui se présentera à l’électeur puisque le socialiste a annoncé porter son projet “main dans la main avec Pauline Gobin, actuelle échevine de l’Environnement et de l’Action sociale”. “On envisage de piloter cette campagne tous les deux parce que c’est dans cette dynamique collective que nous travaillons au Collège depuis 5 ans et qu’ensemble, dans notre travail présent et à venir, on apporte une réponse cohérente de gauche aux citoyens de notre commune”, précise-t-il.

Objectif 6 sièges… minimum

S’il est encore un peu tôt pour dévoiler le contenu du programme qui se construira, doit-on comprendre, au fil des mois avec les militants, le nouveau chef de file du PS local annonce déjà l’ambition du parti : “gagner un siège de plus, au minimum”. Et grimper dès lors à 6 sièges. Il faut dire qu’à l’instar de nombreuses autres communes, la douche avait été particulièrement froide pour le PS d’Esneux, à l’annonce des résultats… En passant de 7 à 5 sièges, les socialistes payaient clairement la note de l’affaire Publifin et étaient ainsi “rattrapés” par Écolo et Agora, également à 5 sièges. “Notre volonté est donc de redevenir, au moins le deuxième, parti de la commune”.

Et poursuivre avec le MR, comme c’est le cas depuis 2006 ? “Il est vrai que tout se passe bien aujourd’hui avec notre partenaire de majorité mais nous désirons y aller les mains libres. Tout dépendra des résultats des élections”, poursuit Steve Metelitzin. Élections auxquelles devraient malgré tout participer Bernard Marlier et Christie Morreale, en soutien de liste.