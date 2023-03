Péruwelz : un chef d’entreprise de nationalité polonaise, a été laissé pour mort pas ses compatriotes

Radek se fâche, il se saisit d’un couteau et tente de frapper Marian. Un ouvrier s’interpose et empêche un drame. Radek quitte les lieux, en colère. Marian rentre chez lui, à Péruwelz, où il loue un petit appartement.

Enfermé chez lui

La nuit est tombée. Marian est réveillé brusquement par quatre hommes qui sont entrés dans son appartement. Il est roué de coups. Un autre Polonais, qui vit dans le même immeuble au rez-de-chaussée, entend les cris, mais il ne peut pas intervenir. Les autres l’ont enfermé dans son logement. Qu’importe, il arrive à appeler la propriétaire de l’immeuble, seule Belge dans leur répertoire. La dame appelle la police.

Quand la police arrive, Marian baigne dans son sang. Il est emmené à l’hôpital pour être opéré en urgence, il souffre de plusieurs fractures et des organes vitaux ont été touchés. Quand à son compatriote, il a mystérieusement disparu. Il a été embarqué de force par les autres, qui lui conseillent de se taire. Une instruction est ouverte pour un vol avec violence, car plusieurs objets ont été dérobés.

Dix et huit ans de prison

La police a le temps d’interroger Marian, qui balance Radek comme son principal agresseur. Grâce à la téléphonie, plusieurs Polonais sont identifiés, inculpés et condamnés par le tribunal correctionnel. Les déclarations de la victime sont corroborées par la téléphonie, l’analyse des caméras sur l’autoroute et les accusations des coprévenus qui ne sont pas en appel.

Radek écope de dix ans de prison ferme pour un vol avec violence et plusieurs circonstances aggravantes. Krystian, le chauffeur, est condamné à huit ans de prison ferme. Les deux hommes ont fait appel de la sanction.

Rappeur polonais

Lundi, le ministère public a demandé à la troisième chambre correctionnelle présidée par M. Pestiau, de confirmer les deux peines. “C’est une agression crapuleuse. Radek, le rappeur polonais, voulait corriger son patron, ne supportant pas le fait d’avoir été congédié, humilié. Il y a une volonté de vengeance”, déclare l’avocat général, Nabil Sanhaji.

Me Pierre Chomé représente la victime. “Cet homme a été massacré ! Massacré ! C’est de la pure boucherie ! Aujourd’hui, c’est un homme qui ne peut plus se déplacer et qui a beaucoup de difficultés à s’exprimer. C’est presque un légume, mais il a gardé toute sa conscience et qui manifeste ses émotions”, plaide le pénaliste qui a travaillé sur un dossier similaire à Bruxelles. À la différence qu’il y a eu un mort. Ici, Marian l’a frôlé.

Krystian ne conteste plus sa présence sur les lieux, mais il nie les coups portés à la victime. Il espère un sursis. Radek conteste, mais son ami le balance à l’audience. “Nous étions tous dans l’appartement, y compris Radek”. L’avocat de ce dernier plaide également un sursis.

L’arrêt est attendu au début du mois d’avril.

C.K