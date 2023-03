Une adolescente molestée après une fugue à Boussu : “j’ai massacré ma fille” déclare la mère

Le 11 novembre 2022, une adolescente âgée de 15 ans se présente, pieds nus, chez sa grand-mère. Son corps et son visage sont couverts d’hématomes et de contusions. Elle pleure et raconte à sa mamie l’horreur qu’elle subit depuis des mois. Elle et son frère, âgé de 13 ans, vivent dans un climat de terreur. Leur mère et leur beau-père leur imposent une éducation stricte, violente.