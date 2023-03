Liège : le restaurant “Côté Cour Côté Jardin” sauvé de la faillite par plus d’un millier de donateurs (vidéo)

Porté par un élan de solidarité inespéré, “Côté Cour Côté Jardin” a sauvé sa peau, grâce aux dons de plus d’un millier de donateurs ! Lors de notre passage à cette sympathique adresse, les dons atteignaient près de 65.000 euros, en à peine une dizaine de jours et alors qu’il est encore possible de faire un don.

Avant-hier, alors que l’objectif des 60.000 euros avait été atteint, la cheffe avait poussé un grand ouf de soulagement, après avoir été au fond du trou quelques jours plus tôt, en aveu de faillite… “Que dire… Je n’ai pas les mots, encore une fois… vous êtes tellement… waouw. La cagnotte lancée par des fous qui croient en nous, en moi, en notre établissement, a atteint le premier palier. Je vais donc répéter : 'JE CROIS EN L’HUMAIN BORDEL'“.