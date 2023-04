À Villers-le-Bouillet, la résurrection de l’ancienne église transformée en appartements de luxe

C’est une des raisons qui a poussé le Villersois et son frère Stéphane à racheter l’édifice en 2020 pour 120 000 € via leur société immobilière SVMH, en vue de la transformer en quatre appartements de standing. "Il y avait toujours un permis de transformation qui était encore valable, détaille Vincent. Mais l’ancien promoteur immobilier avait juste fait construire les deux habitations sur le terrain voisin puis n’avait pas eu les fonds pour poursuivre son projet sur l’église."

Le chantier avance bien et les premiers habitants devraient investir les lieux en fin d’année. "Ce sont des appartements qui vont de 115 à 180 m2, précise le Villersois. Ils ont chacun une terrasse qui donne soit sur la vallée de la Meuse soit sur les pâtures. Chaque logement dispose aussi de son garage pour voiture au rez-de-chaussée et d’une cave."

Quasi autonomes en énergie

Le prix annoncé est de 310 000 € pour le plus petit appartement à 400 000 € pour le plus grand. "L’entrée principale de l’ancienne église donne sur un hall avec un ascenseur desservant les différents niveaux, détaille le promoteur. Car il y a quasi un appartement par niveau excepté le petit duplex, situé dans le chœur, et qui est accessible de l’arrière."

Même si le chantier avance vite (on en est au plafonnage et à l’électricité), les deux frères ont quand même été confrontés à quelques surprises qui ont nécessité des adaptations par rapport au projet d’origine. La stabilité du bâtiment a ainsi été revue car la façade derrière le chœur avait tendance à se laisser aller. "On a dû mettre des blocs de béton à la base et placer des tirans qui sont soudés aux grillages des chapes des différents niveaux." Mais surtout, les deux frères promoteurs immobiliers ont subi de plein fouet la crise et l’augmentation du coût des matériaux. "À la base, on avait prévu un budget de 830 000 €, souligne Vincent Heurter. On est déjà à près de 200 000 € de surcoût. Aussi parce qu’on veut que tous les appartements disposent quasi d’un PEB A +. Ils seront quasi autonomes en énergie avec un système de chauffage par le sol et des panneaux photovoltaïques."