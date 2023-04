La passerelle métallique en cours de montage à Ougrée s’allonge

Plus précisément, le projet prévoit son commencement dans la prolongation de la traversée piétonne qui parcourt les Ateliers Centraux, pour surplomber l’entrée des Ateliers, avant de traverser la rue Ferdinand Nicolay et de continuer sa course au-dessus du chemin de fer (gare d’Ougrée, Ligne 125A). Elle doit ensuite parcourir une zone en friche à la végétation abondante qui fera l’objet d’un aménagement futur, pour finalement atterrir dans le parc de Trasenster en pente douce.

La passerelle cyclo-piétonne en cours de montage à Ougrée. ©Eriges

Le chantier a démarré le 13 juin dernier et se terminera au plus tard pour le 31 décembre 2023, “date butoir pour tous les chantiers Feder”, précise Eriges. “La pose du tablier au-dessus des voies de chemin de fer aura lieu la nuit du 6 au 7 mai”.

Le projet porté par la Ville de Seraing a été dessiné par le bureau Agwa, architecture, paysage et urbanisme.

Le marché de travaux a quant à lui été attribué à l’entreprise Batitec, avec TMI en sous-traitance pour la charpente métallique.

Adaptée aux cyclistes et personnes à mobilité réduite, “la passerelle bénéficiera en outre de plusieurs accès qui favorisent la multiplicité des circulations, créant un véritable échangeur dynamique et paysager entre la partie haute du quartier, le parc, la gare d’Ougrée et les rues adjacentes”.

Le projet est financé par les fonds européens Feder pour un montant de 5 258 977,53 euros, avec le soutien de Liège Europe Métropole de 274 000 euros.

Rappelons que ce projet de passerelle s’inscrit dans le projet de redynamisation global du quartier d’Ougrée avec le prolongement du boulevard urbain, l’ouverture de la salle de concert de l’OM en octobre prochain, la rénovation de l’ancienne mairie d’Ougrée, ou encore l’aménagement du parc de Trasenster.