Les syndicats ne laisseront pas mourir le lion delhaizien

11h du matin, vendredi, la place Saint-Lambert est couverte d’une masse vert et rouge. De très loin, on entend les sifflets, les pétards, les chants entraînants des manifestants (1000 selon la police de Liège, 2500 selon la CSC) en colère contre l’annonce de la franchisation des magasins du groupe Delhaize. “En toute franchise, non merci”, “On est là, on reste, on ne partira pas”, “Delhaize, si tu savais, ta franchise où on te la met”, autant de slogans scandés pour affirmer haut et fort que, “tant que la direction refusera de se mettre autour de la table, la lutte continuera”, déclare Patrick Masson, secrétaire permanent du SETCA Liège.