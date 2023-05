39 jeunes Anthisnois s’envoleront mardi pour se confronter à l’histoire des camps d’Auschwitz et Birkenau

L’enfer des camps nazis : une quarantaine de jeunes de 16 à 23 ans, tous d’Anthisnes, s’envoleront mardi pour se confronter à ce chapitre parmi les plus terribles de l’histoire de l’humanité. Tous quitteront leur charmant village, destination la Pologne. Le but ? Visiter les tristement célèbres camps de concentration, d’extermination et de travail d’Auschwitz et Birkenau. Une immersion dans le système concentrationnaire du troisième Reich qui risque bien de marquer leurs esprits.