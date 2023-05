Chasse ma brune, un “Cosy Gourmet Garden” en plein cœur de Mons

Les lieux ne sont pas forcément inconnus des Montois. Et pour cause : l’on y retrouve déjà au sous-sol, le centre de bien-être Cocoon&Co, au rez-de-chaussée la boutique de décoration d’intérieur Pépites, au premier étage l’agence d’intérim médical Nurse&Co et aux 3e, 4e et 5e étages les apparts-hôtel Les terrasses de Sainte-Waudru. Le jardin, pensé comme un lieu de partages et d’échanges, offre une vue imprenable sur le beffroi et la ville.

Chasse ma brune s'impose comme un écrin de verdure en plein centre-ville. ©D.R.

”Nous disposions de ce magnifique jardin dont nous ne savions pas trop quoi faire”, explique Laurence Leleux. “Assez rapidement, l’idée de le transformer en jardin ouvert au public, un peu en mode “Alice au pays des Merveilles”, est née. On avait cependant le souhait de se démarquer car l’endroit est plutôt extraordinaire. On travaille donc avec des producteurs locaux et/ou bios, ainsi qu’en circuits courts.”

Des collaborations ont ainsi été nouées avec des commerçants montois, en pâtisseries notamment. “On peut savourer des cocktails, des bières montoises, des cafés et thés gourmands, des tisanes belges,… La carte est plutôt large ! Côté restauration, on peut retrouver des plaisirs sucrés grâce à Matouroux et à Quand Aurèle s’en Mêle. On lancera, en juin, les petits-déjeuners et brunchs et on y ajoutera dès que possible les plats salés.”

Chasse ma Brune ne sera pour autant pas seulement un endroit de restauration. “Nous avons organisé notre premier atelier de yoga ce mercredi”, précise Laurence Leleux. Des ateliers créatifs sont également au programme.” Aujourd’hui, l’établissement n’est ouvert que les week-ends et jours fériés, le temps que l’équipe – qui s’étoffera encore dans les prochaines semaines – prenne ses marques et se sente à l’aise.

Des plages horaires plus larges seront ensuite proposées. Notons encore que les jardins seront accessibles tout au long de l’année et non pas seulement au retour des beaux jours puisque tout est couvert. Un vrai plus lorsqu'on ouvre un établissement de ce genre en Belgique !