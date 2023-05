Il vendait de la drogue rue Rogier : “un commerce de cocaïne à ciel ouvert”

Me Somers, conseil du prévenu, déclare :”La rue Rogier est comme un commerce de cocaïne à ciel ouvert. Il se dit parfois en chambre du conseil qu’il y a un déficit de sécurité dans ce quartier, que les dealers guinéens y sont si nombreux qu’on les confond parfois.”

L’avocate poursuit : “Il n’a plus su payer ses loyers et ses charges, il est tombé en déconfiture, et a commencé à dealer. Sa détention préventive, qui a débuté en novembre 2022 et qui dure depuis 4 mois et demi est une chance.” Une peine de travail proportionnelle aux faits commis, “un trafic de petite envergure”, est requise.

Jugement le 25 mai.