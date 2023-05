Inquiet pour la sécurité de son personnel, DoucheFlux ferme ses portes : une première en six ans

L’asbl DoucheFLUX annonce la fermeture exceptionnelle de son centre de jour à partir d’aujourd’hui, jeudi 4 mai, et jusqu’au 10 mai inclus. Cette décision a été prise en raison de violences excessives et répétées envers le personnel et d’un manque de personnel encadrant pour gérer les situations de plus en plus compliquées qui se présentent au quotidien.