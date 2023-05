Interpellé avec de la drogue lors d’une opération de sécurisation de la zone de police Namur Capitale : 3 ans de prison sont requis

Déjà condamné à un an de prison avec un sursis partiel pour un vol avec violence commis à Lyon, le prévenu déclare : “Je n’avais pas de travail, je n’avais pas le choix. Je ne voulais pas voler, alors je n’ai trouvé que cela pour vivre.” Le parquet de Namur requiert une peine de 3 ans de prison pour la vente de drogue et d’un mois pour la prévention de séjour illégal. “Il achetait de la drogue à un habitant de Jambes pour la revendre. Son téléphone a révélé beaucoup d’appels et de sms avec des gens connus pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. On y a aussi retrouvé des photos de liasses de billets.”

Le conseil du prévenu plaide la clémence. Jugement le 25 mai.