La première voiture partagée de la Région du Centre désormais en service à Soignies !

Un nouveau mode de transport sur la commune

C’est un projet de longue haleine qui vient donc de se concrétiser à Soignies pour développer la mobilité au sein de l’entité. “La mobilité est un sujet sensible un peu partout en Belgique mais particulièrement à Soignies où chaque citoyen à son avis sur la question. La mobilité est plus que jamais en transition. Nous cherchons donc au maximum à privilégier les alternatives à la voiture. Nous avions déjà mis en place un système de covoiturage et offrons désormais la possibilité aux habitants de bénéficier d’une voiture partagée de Cambio”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS).

Les objectifs de ce nouvel outil sont clairs : diminuer le nombre de voitures sur la commune, agir pour l’environnement et diminuer les problèmes de stationnement. “Le covoiturage ne correspondait pas à toutes les demandes des citoyens. Il demande en effet que les habitants possèdent leur propre véhicule. Avec la voiture partagée, ils n’auront plus besoin d’en avoir une. Cela permettra à bon nombre d’entre eux de faire des économies, pas négligeables en ces temps de crise. En plus de cela, les voitures partagées contribuent à la diminution du nombre de voitures sur nos routes. Cela est également bénéfique pour l’environnement mais également pour le stationnement sur l’entité. Une voiture est immobilisée 90 % de son temps. En limiter le nombre contribuera donc à augmenter le nombre de places de stationnement libres”, poursuit Fabienne Winckel.

C’est grâce à Cambio que la Ville peut désormais proposer une voiture partagée à ses citoyens. “La présence du système de voiture partagée à tout son sens dans une Ville comme celle de Soignies. Elle s’inclura parfaitement dans l’intermodalité de la commune. Elle facilitera également la vie des habitants qui utilisent peu la voiture”, explique Nicolas Bodelet de chez Cambio.

Concrètement, pour pouvoir utiliser la voiture partagée, les citoyens n’auront qu’à s’inscrire sur le site internet de Cambio. Ils recevront ensuite un code PIN et un code client leur permettant d’avoir accès à la voiture. Ils n’auront ensuite qu’à la réserver au créneau horaire souhaité. Une fois sur place, ils pourront ouvrir le véhicule grâce à leur application ou leur carte Cambio. Ils auront ensuite accès à la boîte à gants où ils devront entrer leur code PIN pour disposer des clés du véhicule. Ils pourront ensuite l’utiliser comme un véhicule normal durant le créneau horaire réservé. Ils devront finalement remettre la voiture à sa place dédiée et remettre les clés dans la boîte à gants.

2 000 voitures disponibles en Belgique

En plus d’avoir accès à la voiture partagée de Soignies, les habitants s’inscrivant sur le site de Cambio auront également accès aux 2 000 voitures réparties dans les 800 stations de la marque. Elles seront disponibles 24h/24 et 7jours/7. “Le système est assez simple d’utilisation. Les citoyens devraient donc s’y habituer assez rapidement”, ajoute Nicolas Bodelet. “Nos voitures partagées provoquent un réel changement dans le mode de déplacement des citoyens et contribuent également au développement de la marche, du vélo et des transports en commun avec qui elles ont une excellente complémentarité.”

Tout au long des quatre ans de partenariat, le Ville de Soignies et Cambio resteront en contact pour analyser les statistiques d’utilisation. Si le système séduit, cette voiture partagée ne devrait pas rester la seule de la région du Centre bien longtemps… “Nous avons déjà pour projet d’en installer une à proximité de l’ancien Delhaize. Nous avons également eu des contacts avec d’autres communes du Centre qui envisagent eux aussi de faire appel à la voiture partagée”, conclut Fabienne Winckel.