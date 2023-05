L’abbaye des Rocs ouvrira ses portes aux visiteurs ce dimanche lors de visites de la brasserie et d’un marché artisanal

C’est en effet dans le cadre des rendez-vous en terre agricole que l’abbaye des Rocs ouvrira ses portes. Le parc naturel des Hauts-Pays a en effet collaboré avec la brasserie pour proposer un rendez-vous unique aux citoyens. “Au menu de la journée, les visiteurs pourront retrouver un marché des producteurs et des artisans, des visites de la brasserie des Rocs, une balade sur les traces de Moneuse ou encore des animations pour petits et grands. Ils seront également emmenés à travers la campagne d’Audregnies”, indique la Province de Hainaut.

Le rendez-vous est donc donné ce dimanche 7 mai de 9h à 14h à l’abbaye des Rocs pour profiter du marché des producteurs. La balade sur les traces de Moneuse aura quant à elle lieu de 10h à midi.

Pour rappel, cette journée sera organisée dans le cadre des rendez-vous en terre agricole. Soucieuse de soutenir et d’accompagner les agriculteurs, Hainaut Développement avait mis en place, en 2019, un groupe de travail constitué, en grande majorité, d’agricultrices et d’agriculteurs hainuyers afin de répondre au mieux à leurs attentes. Ils ont notamment émis le besoin de renouer les liens avec les citoyens mais aussi d’échanger entre pairs sur des sujets propres à leur activité. Leur souhait était donc d’ouvrir les portes de leur ferme afin de présenter leur métier en toute transparence. C’est pourquoi Hainaut Développement organise depuis 2021, les “Rendez-vous en terre agricole” durant tout le mois de mai, en collaboration avec les fermes souhaitant y participer. Cette année, plus de 30 activités sont organisées tout au long du mois de mai, à travers tout le Hainaut dont l’une prendra place à Audregnies.