Liège : Il percute deux hommes en voiture !

Dans la nuit du 31 juillet 2022, il a eu une altercation concernant de la cocaïne non loin de la place Saint-Lambert à Liège. Il est monté dans son véhicule et a percuté un premier homme en faisant une marche arrière. Il était arrêté dans la rue Léopold quand un protagoniste a essayé d’enlever les clés de sa voiture pour l’empêcher de repartir. Il a démarré. Il a fait demi-tour à hauteur du parking de la maison communale avant de revenir en direction de l’homme qui se trouvait toujours au milieu de la route. Il a ensuite dévié de sa trajectoire pour le percuter avant de prendre la fuite.

Lorsqu’il est arrivé chez sa compagne, il a appelé la police en déclarant qu’il avait été agressé par plusieurs hommes et qu’on lui avait volé divers objets dont sa montre, ce qui est faux. Il a expliqué qu’on lui avait dégradé son véhicule, en omettant de signaler qu’il avait percuté un premier homme en faisant une marche arrière alors qu’il pouvait quitter la rue en marche. Il a ensuite expliqué qu’un homme avait sauté sur sa voiture et qu’il l’avait peut-être touché. “J’ai essayé de me soustraire d’une situation de stress et de panique”, a indiqué le prévenu. “J’étais fortement alcoolisé et drogué. J’essayais de m’enfuir, de m’échapper. J’étais apeuré. En aucun cas, je n’ai voulu commettre les faits.”

Des agressions sexuelles

L’homme a directement été libéré sous conditions. Le 7 janvier 2023, il a abordé une jeune femme dans le carré. Selon la dame il lui aurait fait des avances et lorsque cette dernière lui a signalé qu’elle n’était pas intéressée, il l’aurait menacée d’un couteau. Le 1er février suivant, il aurait touché les fesses d’une serveuse dans un café et lui aurait fait de propositions indécentes. Il aurait tenté de voler dans la caisse. Lorsqu’un homme est intervenu, il lui a porté des coups de tabouret !

Il a quitté les lieux, puis s’en est ensuite pris à une dame et sa maman. Il a touché et tordu les seins d’une et touché les fesses de l’autre ! Lorsque la maman a essayé de se réfugier chez une voisine, il lui a porté un coup de poing au visage et lui a tordu les poignets. Il s’est ensuite rendu à Oupeye où il a violemment agressé une automobiliste dont il estimait qu’elle avait failli l’écraser ! Il lui a cassé le pare-brise avant de l’extraire de l’habitacle par l’épaule. Un voisin a dû intervenir. Me Mallants qui assure les intérêts du prévenu plaidera lors d’une audience ultérieure.