Menaces et intimidations au service des sports de Forest : les employés à bout de souffle dénoncent une “ingérence politique”

Les employés vont plus loin : “C’est de l’ingérence politique. L’un des deux se dit couvert par la bourgmestre parce qu’il dit bien la connaître, qu’il mange chez elle. Il se permet de nous filmer, de nous enregistrer, de nous menacer. Il obtient des informations confidentielles d’on ne sait où. Il vient agresser verbalement un de ses collègues pendant son travail, devant témoins… On est déjà en sous-effectif et on perd notre temps à faire des rapports pour signaler cela et rien ne change. Comme il est protégé, il fait peur, on a peur qu’il ait les moyens de nous faire sauter.”

Il y a trois semaines, l’une des deux personnes ciblées par la colère des autres agents a été entendue par le collège communal qui a décidé de la maintenir en poste. “Ça l’a renforcé et conforté dans ses positions”, dénoncent les employés du service, presque tous présents ce jeudi.

”Des rumeurs infondées” selon la bourgmestre

”Il n’y avait pas assez d’éléments dans le rapport que nous a transmis l’administration pour une sanction, développe la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo). Cette dernière dément formellement les accusations de copinage et de protection. “Ce sont des rumeurs infondées. Je trouve cela très peu professionnel de les colporter. Je parle à tous les agents : c’est normal vu ma fonction. Mais jamais cette personne n’est venue manger chez moi. Il n’y a pas de favoritisme. Je ne peux pas contrôler ce que tout le monde dit. En attendant, on se base sur les rapports de l’administration. C’est le premier incident qui remonte au collège dans cette mandature.” Actuellement en congé, la bourgmestre assure vouloir entendre le service dès son retour, dans un peu plus d’une semaine.

Frédéric et les travailleurs ont été reçus en collège ce jeudi pour exposer la situation. Le dialogue a pu avoir lieu notamment avec les échevins Charles Spapens (bourgmestre faisant fonction pendant les vacances) et l’échevin des Sports Ahmed Ouartassi, tous deux socialistes. Les employés annoncent vouloir mener un arrêt de travail de 50 minutes par jour “tant que l’on ne s’est pas mis autour de la table. Il faut que le politique prenne ses responsabilités.”