Ces associations demandaient en urgence, dans un communiqué, l’intervention d’Adrien Dolimont, ministre du Budget, de revenir sur la décision de la Région d’annuler l’événement, qui devait avoir lieu le samedi 13 mai… et c’est chose faite ! “Nous sommes heureux d’annoncer que le ministre a entendu notre appel. Son chef de cabinet nous communique, à l’instant, que 'Le ministre ne s’oppose pas à l’organisation de l’événement. Instruction a été donnée au SPW'”, indique l’ASBL Urbagora sur son compte Facebook.

Plus de peur (et d’indignation) que de mal pour les plus de 2 800 personnes qui souhaitent participer au pique-nique, qui aura lieu dans le parc de l’Observatoire, le 13 mai entre 14 heures et 18 heures.

Pour rappel

En mars dernier, la Société astronomique de Liège, la faculté d’architecture de l’ULiège, les Amis de l’Université, la Société libre d’Émulation et l’ASBL Urbagora proposaient une alternative à la création de logements privés : mettre sur pied une fondation d’utilité publique qui reprendrait la gestion des lieux et qui ferait revivre ce joyau, abritant autrefois l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège.

L’Observatoire deviendrait alors un lieu de résidence, de recherche, de création, pour des chercheurs et des artistes, mais aussi un lieu d’accueil pour les classes scientifiques à destination du public scolaire.

Une solution majoritairement soutenue puisque, suite à cette proposition de projet, les cinq associations avaient lancé l’organisation d’un pique-nique géant, le 13 mai prochain, à l’Observatoire. Un moyen d’attester du soutien total des Liégeois, qui refusent de céder le bâtiment, ainsi que son parc, à des promoteurs immobiliers. Rappelons qu’en 2020, une pétition pour la préservation du site et son maintien dans le giron public avait réuni plus de 32 000 signatures.