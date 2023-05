Un sacre mondial pour Arnaud (Chenois) et Florian (Moircy)

Arnaud Fanovard de Chenois et Florian Charo de Moircy viennent de remporter la finale mondiale du concours de robotisation RobotFly à Cluses, en Haute-Savoie. Etudiants en dernière année dans la section automatisation finalité robotique à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux IESN) à Namur, ils étaient accompagnés d’un camarade de classe de Namur, Damien Nagële. Créé en 2016, ce trophée veut promouvoir les compétences et les métiers liés à la robotique auprès des étudiants des filières technologiques ou techniques. Pour arriver en finale, les trois comparses sont passés par une présélection et une finale belge à Courtrai. L’ultime finale se voulait mondiale puisqu’une équipe du Canada était même présente pour l’occasion. Accompagnés de deux professeurs, les trois étudiants ont eu l’occasion de visiter la région et de pousser les portes de plusieurs entreprises dotées de robots avant de se lancer dans l’épreuve finale. "Le but de celle-ci était très simple explique Arnaud Fanovard. Il s’agissait d’une épreuve d’encodage permettant d’actionner un robot six axes et de lui faire réaliser une tâche bien précise. Celle-ci consistait à faire écrire au robot quelque chose de bien précis à l’aide d’un marqueur. Nous devions veiller à ne pas trop écraser la mine et à ce que le mot soit visible".