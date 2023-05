La ministre du Tourisme, Valérie De Bue et Willy Borsus, ministre des centres de compétence, viennent de faire le point, à Marche-en-Famenne, sur le poids du tourisme en Région wallonne et découvrir la mutation dont fait l’objet le secteur.

Le poids du tourisme en Wallonie ne fait que croître. La pandémie a permis de donner une nouvelle ampleur au tourisme dans notre région : il se pratique désormais au cours des quatre saisons. Il offre par conséquent de nombreuses activités à pratiquer ainsi que de nombreuses opportunités professionnelles à saisir. On y retrouve des métiers variés qui englobent l’hôtellerie, la promotion touristique, la gestion de sites touristiques, et bien d’autres domaines. Ces métiers représentent plus de 58 000 postes non délocalisables.

Ces derniers mois, plus de 200 opérateurs ont pu bénéficier de l’expertise du centre via ses 24 formations pour les demandeurs d’emploi et les 50 modules destinés à faire monter en compétences leurs employés. En 2022, près de 8 000 offres d’emploi liées au tourisme ont été diffusées via l’application et le site internet du Forem. Actuellement, 478 postes à pourvoir sont disponibles.

L’ambition de la ministre du Tourisme, Valérie De Bue, est claire : faire de la Wallonie une véritable destination attractive par les expériences qu’elle propose, avec une offre davantage structurée, diversifiée et itinérante à travers l’ensemble du territoire. “Le tourisme quatre saisons gomme la spécificité saisonnière de certains emplois, au profit aujourd’hui d’une plus grande stabilité dans le temps. Il est donc primordial d’accompagner le secteur, de le former et de valoriser les différents métiers du tourisme.”

Pour le ministre Willy Borsus, notre région attire et séduit. “Le secteur touristique est un moteur pour l’économie wallonne. Le centre de compétence Tourisme de Marche-en-Famenne joue un rôle essentiel dans la formation des travailleurs et des futurs travailleurs dans les métiers du Tourisme. ”