De nouvelles écluses à Marchienne-au-Pont, Gosselies et Viesvilles pour accroître la capacité du transport fluvial européen

C’est un gros dossier qui arrive sur les bancs des parlementaires wallons. En effet, le projet Seine – Escaut participe à la création, à l’horizon 2030, d’un réseau européen de navigation à grand gabarit, des bateaux de 2 000 à 4 500 tonnes, reliant les principaux centres industriels, logistiques et commerciaux du nord de l’Europe aux grands ports maritimes (en l’occurrence, la liaison du Bassin parisien et du Nord-Pas-de-Calais au Benelux). “Ce maillage des ports intérieurs européens doit permettre la mise en œuvre d’une politique multimodale à l’échelle communautaire et contribuer au développement et au déploiement de systèmes de gestion de trafics intermodaux entre le rail, la route, l’air, la mer, les voies d’eau et le transport côtier à travers le corridor multimodal transeuropéen de transport Mer du Nord – Méditerranée. Il est étudié principalement pour permettre le passage des unités de 2 000 à 4 500 tonnes, Seine-Escaut c’est pourquoi il nécessite l’harmonisation des gabarits sur l’ensemble de son parcours”, explique le Ministre Philippe Henry.