L'objectif de cet événement ? "Offrir aux jeunes une réappropriation de leur ville" et de ses monuments emblématiques. La cathédrale Saint-Paul, le Palais des Princes-Evêques, la Grand Poste, ou encore le Reflektor accueilleront des activités de tous types pour "construire un pont interculturel et intergénérationnel entre ce patrimoine historique et la jeunesse". Un symbole de lutte contre l'exclusion et la discrimination, un symbole d'union entre toutes les forces vives d'une même ville.

Un programme atypique

Une soirée de lancement aura lieu au Reflektor avec une programmation à 90% liégeoise. Le dimanche, l'après-midi sera chargé et éclectique, avec des ateliers de rap, un open mic, des battles de breakdance, une initiation au Krav Maga et, enfin, un salon gaming animé par des ateliers de sensibilisation aux discriminations dans les jeux vidéo.

L'événement est totalement gratuit, pour le plus grand plaisir de tous les Liégeois. Découvrez toutes les informations sur le site officiel de Divercity.