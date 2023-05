Neerstalle-235 : un nouveau projet immobilier collé aux potagers forestois du Bempt

Le fonds d’investissement immobilier Vicinity veut installer un nouveau projet chaussée de Neerstalle à Forest. Au programme 42 logements (sept studios, six appartements une chambre, 20 de deux chambres, cinq de trois chambres et quatre de quatre chambres) pour un total de 3.753m². Un espace de 65 m² est aussi prévu pour l’implantation d’une profession libérale et un commerce de 220 m² doit s’implanter dans le futur bâtiment de trois étages, juste en face d’un autre projet du promoteur Artone sur l’ancien site industriel Van Roy.